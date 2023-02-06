Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar ve tipi Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra etkili olduğu ve 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise tipinin etkisini arttırdığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirerek, bir yandan da kar püskürtme makinaları ile yol kenarında biriken karları yol dışına atarak şerit genişletme çalışmaları yapıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alacabel'de ise kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, kırsal mahallelerde ise 60 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreyi aştığı Alacabel'de ulaşım güçlükle sağlanırken Akseki Bölge trafik ekipleri çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri bir yandan karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.