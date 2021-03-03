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Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seyişehir karayolunda ulaşım normale döndü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seyişehir karayolunda ulaşım normale döndü.


Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde dün saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı nedeniyle gece 21.00 sıralarında tırların geçişine izin verilmedi. Çekici türü araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi.


Dün saat 15.00 civarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı sonrası bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi.

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