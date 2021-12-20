Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü.

Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren dinlenme tesislerine yönlendirilen tırların geçişine izin verilmeye başlandı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya - Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlara geçiş izni verildi. Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmuştu. Bölgede kar kalınlığı bir buçuk metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmeyerek Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.

Kar yağışı Akseki'den başlayarak Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan çok sayıda mahalle yollarının da Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makinaları ile açıldığı öğrenildi.