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Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Alacabel mevkiinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve aralıksız devam eden yağış sebebiyle görüş mesafesi düşen ve buzlanan yolda kalan araçlara, karayolları ekipleri yardım ediyor. Yolda tuzlama çalışması yapılırken kar küreme araçlarının yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Akseki ilçe girişinden itibaren uzun araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.


Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların kar ve tipiye hazırlıksız yakalandığı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde karayolları ekipleri yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtarırken, ilerleyemeyen araçların sahipleri de zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.

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