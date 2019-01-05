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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.


Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı bölgede, bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Tır ve çekicilerin de yola çıkışına izin verilmiyor. Karayolları Alacabel ekiplerinin karla mücadele ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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