İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya-Konya yolunda etkili kar yağışı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ulaşım ise güçlükle sağlanıyor.


Akseki'de sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, bölge trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor.


Bölgede kar kalınlığının ise 1 metreye ulaştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.