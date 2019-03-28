Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kente kazandırılan Antalya Kültür Sanat'ın yeni sergisi “Bizim Sayfiyelerimiz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” açıldı. Serginin açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TC Merkez Bankası Genel Müdürü Dr. Ferhat Çamlıca, TCMB Antalya Şube Müdürü Nilüfer Erim, serginin küratörü Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Türk resim sanatının önemli isimleri Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Fikret Otyam gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergi, 28 Temmuz 2019'a dek Antalya Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

ATSO ve ATSO Vakfı Başkanı Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ın 13. sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merkez Bankası yönetimine teşekkür eden Davut Çetin, “Bizim Sayfiyelerimiz” isimli sergimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koleksiyonundan derlenerek hazırlanmıştır. Merkez Bankası yönetimine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Merkez bankacılığı, yani para politikası yönetimi, aynı zamanda hem bilim hem sanat olarak tanımlanır. Sanatla ilgilenmek para politikasına da fayda sağlayabilir. Dolayısıyla bu koleksiyon ve sergi merkez bankacılığına yakışan bir faaliyet olmuştur. Merkez Bankamızın Türkiye'de kültür ve sanata katkısının artarak devam etmesini ve bunun tüm bankalara, kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diliyorum. Bu vesileyle kamu bankalarımızın resim koleksiyonlarını da Antalya'da sergilemek istediğimizi de belirteyim. Ayrıca, İstanbul'da bankalarımızın sanat merkezleri var, artık bankalarımızın mevduat ve kredide dördüncü il olan ve Türkiye turizminin üçte ikisini gerçekleştiren Antalya'ya bu konuda daha fazla katkı yapmalarını bekliyoruz” dedi.

" Üç buçuk yılı biraz aşan bu süre içinde sergi izleyici sayısı 40 bini, etkinlik katılımcı sayısı 20 bini geçti."

2015 Ağustos ayında ziyaretçilerine kapılarını açan Antalya Kültür Sanat'ın, gerek sergileri, gerekse diğer etkinlikleriyle kısa zamanda kentin kültür, sanat ve eğitim etkinliklerinin buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Davut Çetin şöyle konuştu:

“Bir yandan sergiler ve yetişkinlere dönük sanat seminerleri ve çocuklar için sanat atölyeleri düzenliyoruz. Diğer yandan felsefe konuşmaları, konferans ve paneller, müzik dinletileri, sinema ve belgesel gösterimleri yapıyoruz. Böylece AKS önemli bir kültür ve sanat merkezi haline geldi. Zamanla bir kent akademisi ve düşünce üretim yeri olacağına da inanıyorum. Üç buçuk yılı biraz aşan bu süre içinde sergi izleyici sayısı 40 bini, etkinlik katılımcı sayısı 20 bini geçti.

Bu rakamlar Antalya'nın doğa ve tarih kenti markalarının yanına artık “kültür ve sanat kenti” markasının da eklenmeye başladığını gösteriyor. Bir hafta sonra, 3 Nisan'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kuruluşumuzun 137. yılını kutlayacağız. Şehrimizin en köklü kurumlarından biri olan ATSO, ana faaliyet alanının yanı sıra kuruluşundan bu yana Antalya'nın eğitim, sanat ve kültür altyapısı için de katkı koymaya devam ediyor.

Çünkü ekonomiyi kültür, sanat ve eğitimden bağımsız düşünemeyiz. Ekonomik kalkınmanın temel sacayağı şüphesiz ki insana, kültüre, sanata yatırımdır. Biz de ATSO olarak bu bilinçle Antalya'da kent kültürünün gelişmesine destek vermek üzere çalışıyoruz. Odamızın desteği ile kurulan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi yıllardır ülkemize yeni sanatçılar kazandırıyor. Antalya'nın değerlerini anlatan kitapların basılmasına destek veriyoruz, kente dair bilinmeyen hikayeleri gün yüzüne çıkarıyoruz.

Göz bebeğimiz olan Kaleiçi'nde bu kentin dokusunu taşıyan adeta yıkılmak üzere olan tarihi bir evi satın alıp restore ederek hem eski Antalya'ya sahip çıktık hem de ATSO evini yerel sergilere ev sahipliği yapan bir nokta olarak değerlendiriyoruz. Bilindiği gibi, bu bina bizim eski hizmet binamızın yerine kurulmuştur. ATSO, burayı gelir getirici bir yatırımla değerlendirmek yerine bırakın gelir getirmeyi, fonladığı bir kültür sanat ve eğitim merkezi olarak kente kazandırmıştır.

ATSO, Antalya'da bir kıvılcım yakmıştır. Bu kıvılcımı bir kültür-sanat-eğitim seferberliğine dönüştürmek için kentimizin tüm kişi ve kurumlarının bu vizyonla katkı koyması gerekmektedir. Her Antalyalıyı Antalya'da yaşayan ve Kültür ve Sanata değer veren herkesi Antalya Kültür ve Sanat'a üye olmaya davet ediyorum. Bu sergiyi ATSO'nun 137. yılı etkinlikleri kapsamında açıyoruz. Gerçekten de bu özel güne yakışan değerde bir sergi olduğunu düşünüyorum.

Bu çok kıymetli koleksiyonun Antalya Kültür Sanat'ta sergilenmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı sayın Murat Çetinkaya'ya, Genel Müdür sayın Ferhat Çamlıca'ya, İletişim Planlama ve Yönetimi Bölümü Müdürü sayın Emel Demirgören Şahin'e, Merkez Bankası Sanat Danışmanı sayın Hale Hamurculu ve Uzman sayın Suna Armoş'a, serginin küratörü Burcu Pelvanoğlu'na, tasarımcı Yeşim Demir'e çok teşekkür ediyorum.”

Merkez Bankası Genel Müdürü Ferhat Çamlıca da konuşmasında Merkez Bankası sanat koleksiyonunun Antalya Kültür Sanat'ta sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çamlıca, “Toplumların genel yapısını ve karakteristik özelliklerini doğrudan yansıtan evrensel değer taşıyan kültür ve sanat ürünlerinin temel göstergeleri olarak görmek ve mümkün olduğunca paylaşmak gerekir. Kurum olarak buna inanıyoruz. Bu doğrultuda bankamızın kültür ve sanat alanında yürüttüğü sorumluluk projelerinin ayrıcalıklı bir örneği olarak değerlendiriyoruz. Merkez Bankası 1931 yılında kuruldu, ülke ekonomisine yön vermenin yanı sıra, kuruluşundan bu yana sanat alanındaki gelişmelerle de yakından ilgilenin bir kurum. Bankamız kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği eser alımlarıyla koleksiyonunu zaman içerisinde zenginleştirdi ve bugün sayıları 900'ü aşan eserlerden oluşan kapsamlı ve nitelikli bir sanat koleksiyonumuz var. Bu koleksiyonumuzu da yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergide sergiledik. Antalyalı sanatseverlere sunulacak sergi için Başkan Davut Çetin'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Karaloğlu: "Antalya Kültür Sanat'ta çok nitelikli işler yapılıyor."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise konuşmasına 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayarak başladı. Karaloğlu, “Ülkemizin, şehrimizin ekonomik gelişmişliği, sanayi gelişmişliği önemlidir ama bunu kültürle sanatla sporla mimariyle destekleyemezseniz, geçici olursunuz, kalıcı olamazsınız, ekonomik gelişmişliğinizi ancak kültürel ve sanatsal gelişmişlikle taçlandırırsanız kıymetli olur” ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin sadece ekonomisiyle değil, kültür ve sanatıyla da ilgilenmesinin önemine değinen Vali Karaloğlu, “ATSO'nun böyle bir merkezi açması ve bu merkezde çok değerli sergilerin ve eğitim faaliyetlerinin yapılıyor olması kent adına sevindirici. Antalya Kültür Sanat'ta çok nitelikli işler yapılıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın koleksiyonundan hazırlanan Bizim Sayfiyelerimiz sergimiz de Türk resminin çok önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. Biz Merkez Bankası deyince tabi, para politikaları, kur, döviz, ekonomi, faiz, belki para koleksiyonu bekliyoruz ama sanatla ilgileniyor olması da önemli. Merkez Bankamızı Antalya'yı seçmelerinden dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Antalya Türkiye'nin önemli merkezlerinden bir tanesi, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak önemli şehirlerden, merkezlerden, önemli kültürel ve tarihi zenginlikleri olan şehirlerden bir tanesi. Bugün bu serginin burada açılıyor olmasından dolayı ilin valisi olarak son derece mutluyum. Emeği geçen başta Merkez Bankamız ve ATSO olmak üzere odamızın değerli başkanı ve yöneticilerine, sergiyi hazırlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törende daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TC Merkez Bankası Genel Müdürü Dr. Ferhat Çamlıca, ATSO Başkanı Davut Çetin, basın mensupları ve sanatseverler, küratör Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun eşliğinde sergiyi gezdi.

Sergi Hakkında

Antalya Kültür Sanat'ta 28 Mart 2019 tarihinde açılacak “Bizim Sayfiyelerimiz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” adlı sergi, Türkiye'de plastik sanatların gelişimini manzara resimleri üzerinden inceliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Antalya Kültür Sanat işbirliği ile düzenlenen, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu küratörlüğünü ve Yeşim Demir'in sergi tasarımını üstlendiği sergi 28 Temmuz 2019'a dek Antalya Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

70 eserin yer aldığı sergide Türkiye manzara resminin klasiklerinden Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Ayetullah Sümer, Mıgırdiç Civanyan, İbahim Safi gibi sanatçıların yanı sıra çağdaş resim geleneğinden Nejad Devrim, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Güleryüz, Fikret Otyam ve Devrim Erbil gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.

28 Mart - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan sergi, pazartesi hariç her gün 11.00 - 19.00, Perşembe günleri ise 11.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.