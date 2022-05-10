Antalya Matematik Olimpiyatı'nda şampiyonlar belli oldu

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 26'ncısı düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nda ödül alan öğrenciler belli oldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ödül kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 26. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı sona erdi. İlk aşaması çevrimiçi olarak nisan ayında yapılan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nda ikinci aşama sınavı ise 8 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Olimpiyatta ödül kazanan öğrenciler ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ettiler. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleşen ziyarete altın madalya alan 25 öğrencinin yanı sıra Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatlarında ikinci olan öğrenciler de eşlik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Aliyev, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Özdemir de ziyarete katıldı.

“Matematik insanlığın ortak dilidir”

Dereceye giren öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversite olarak siz başarılı gençlerimizi ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sevgili gençlerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin geleceği için onlara duyduğum güvenin de bir kez daha altını çiziyorum.” dedi. Matematiğin insanlığın ortak dili olduğunu söyleyen Rektör Özkan “Galileo'nun deyişiyle, ‘Doğanın kitabı matematik diliyle yazılmıştır.' Son 50 yılda büyük gelişimin yaşandığı teknolojinin de dili yine matematiktir. Bu nedenle matematiksel bilimler alanındaki gelişmişlik, ülkenin gelişmesinin anahtarlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de matematik konusuna büyük önem vermiştir. Zaten ona Kemal isminin verilmesi de bu alandaki başarısı sonucu gerçekleşmiştir. Atatürk'ün matematiğe olan bu ilgisini bir adım ileri de götürerek eğitim dünyamıza bir de Geometri kitabı kazandırmıştır. Açı, artı, çarpı, bölü, üçgen, yatay, düşey, taban gibi bugün matematik ve geometride kullandığımız birçok terim de ilk kez bu kitapta bizzat Atatürk tarafından önerilmiştir. Biz de Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda matematiğin gelişmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye genelinden 94 okuldan bin 900 öğrenci katıldı”

Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi olarak matematik alanında Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliklerinden birine imza atıyor olmayı değerli bulduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Çeyrek asrı deviren bu önemli etkinlik için Dekanımız Prof. Dr. İlham Aliyev ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Mustafa Özdemir nezdinde Fen Fakültesi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyata gösterilen ilgi de doğru bir çalışma yapıldığını gösteriyor. Türkiye genelinde 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlara Türkiye genelinden 94 okuldan bin 900 öğrenci katıldı. Ülkemizin yarınlarını teslim edeceğimiz, umudumuz olan sevgili öğrencilerimizi tekrar kutluyorum. Dilerim yapacağınız üniversite tercihleri ile yollarımız bir kez daha kesişir; hayal ettiğiniz mesleklere ilk adımı üniversitemizde atar ve Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir mensubu olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Matematik dehaları”

26. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nın başarıyla tamamlandığını söyleyen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Aliyev, “Yarışma iki aşamalı oldu. İlk aşama uzaktan, online yapıldı. Akdeniz Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu ASOS programı üzerinden. İki bine yakın öğrenci katıldı. Son sınavımızı yüz yüze yaptık başarıyla tamamlandı. Bu çocuklarımız Türkiye'nin kaymağı, matematik dehaları diyebileceğimiz kişiler, ülkemizin değerleri, çok büyük bilim insanları olacaklar” dedi. Rektör Özkan öğrencilerle bir süre sohbet ederek ardından toplu fotoğraf çektirdi. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret eden ödül kazanan öğrenciler için ayrıca Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'in de katıldığı ödül töreni de düzenlendi.

“Toplamda 25 altın, 25 gümüş ve 25 bronz madalya sahiplerini buldu”

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile düzenlenen 26. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı, Türkiye genelinde 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri arasında yapıldı. Birinci Aşama Sınavı, çevrimiçi olarak 17-22 Nisan tarihleri arasında yapılırken ikinci aşama sınavı ise 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Olimpiyata Türkiye genelinden 94 okuldan bin 900 öğrenci katıldı. Finalde 340 öğrenci yarıştı. Toplamda 25 altın, 25 gümüş ve 25 bronz madalya sahiplerini buldu. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatında Avrupa ikinciliğine imza atarak tarihi bir başarı elde eden Altın Madalya kazanan İrem Gülce Yazgan, Gümüş Madalya kazanan Melek Güngör ve Sena Başaran da olimpiyata katılan öğrenciler arasındaydı.