Antalya merkezli 3 ilde mal varlığını aklama operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde mal varlığı değerlerini aklama suçunu işleyenler hakkında toplam 9 şüpheliye yönelik 4 ilde ortak yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kemer ilçesinde malvarlığı değerlerini aklama suçunu işleyenler hakkında toplam 9 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda; Mardin 1, Şanlıurfa 2, Burdur 2 ve Kemer ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.

Şahısların mal varlığına el konularak ikametlerinde yapılan aramada; 2 adet tapu kaydı, 1 adet taşınmaz tahliye tespit ve teslim tutanağı, 1 adet protokol evrakı, 2 adet noter vekaletnamesi, 5 adet toplam 260 bin 500 TL değerinde çek ele geçirildi. 6 şüphelinin gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.