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Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Denizli’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Denizli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


Silahlı terör örgütü tarafından Polis Akademisine yerleştirildikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün kriptolu ve şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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