Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü. Antalya merkezli İstanbul, Adana, Artvin ve Kırıkkale'de eş zamanlı yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve farklı kişilere ait çok sayıda banka hesap kartına ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.