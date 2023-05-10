Antalya merkezli 6 ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 32 tutuklama

Antalya merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur ilçelerinde polisin organize silahlı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin eden şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur illerinde organize silahlı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin eden şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı. Şahıslardan 13'ü serbest bırakılırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 21 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 28 şarjör, 251 fişek ve 2 sallama olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, şahısların Kaleiçi ve Lara bölgesinde bulunan bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alarak kurdukları suç örgütüne gelir sağladıkları, ayrıca birçok vatandaşı mağdur ederek haraç adı altında para topladıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha önceden “gasp (yağma)”, “kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” gibi birçok silahlı olaya karıştıkları da tespit edildi.