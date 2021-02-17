İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

Antalya’dan Mersin’e giden tır, virajı alamayınca devrildi.

Antalya'dan Mersin'e giden tır, virajı alamayınca devrildi. Devrilen tırdan ayrılan dorse yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken, 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol ekiplerin dorseyi kaldırması ile tekrar açıldı.


Olay, Alanya-Anamur yolu Yavşana mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye gör, Antalya'dan Mersin istikametine giden Mercedes marka 27 ADT 086 plakalı tır, dün akşam saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayıp devrildi. Tırın arkasında bulunan dorse yola savruldu. Dorse trafiğin 2 saat boyunca kapanmasına sebep olurken, Alanya-Anamur yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Anamur'dan gelen 2 adet vinçle 2 saat süren çalışma sonucunda yolu kapatan dorse kaldırılırken, çalışma süresince Anamur Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Bölge ekibi yol güvenliğini sağladı. Dorsenin kaldırılması ile yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.