Antalya Mevlevihanesi'nde ‘Tasavvufun dili' konuşuldu

Antalya Mevlevihanesi'nde tasavvuf konulu söyleşide Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, tasavvuf dilinin birleştirici bir sevgi dili olduğunu söyledi.

Tasavvuf alanındaki araştırmalarıyla tanınan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisinde ‘Tasavvufun Dili' adlı söyleşi gerçekleştirdi.

Tasavvufun dilinin, insanları birbirine ve Allah'a yaklaştırmak üzere inşa edildiğini ifade eden Yücer, tasavvufun kendine özgü dilinin yeterince anlaşılabilmesi için öncelikle İslam dilinin gereği gibi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Dini bilginin doğru aktarılamamasının en önemli sebebinin, dini ilimlerin bir bütün olarak değil de parçacı yaklaşımla anlatılmaya çalışılması olduğunu belirten Yücer şöyle konuştu:

“Günümüzde ‘Dini bilgiyi yeniden üretmemiz lazım' diyerek din dilinin en önemli sorununu bilgi meselesiymiş gibi sunan tiplere karşı çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü problem, ‘bilme' değil, ‘olma' meselesidir. Ekranlarda din adına konuşan herkese hemen inanmamak lazım; çünkü pek çok saptırıcı ve aldatıcı tip var. Bugünün en önemli problemi, din adına her konuşana inanma sorunudur. Öncelikle bu kim adına konuşuyor, nerede ve niçin konuşuyor, arkasında hangi odaklar var, kimler tarafından fonlanıyor ve parlatılıyor, buna çok dikkat etmelidir.”