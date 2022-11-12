Antalya Milletvekili Aydın Özerin babası Ese Özer vefat etti

Milletvekili Aydın özerin' babası Ese Özer ‘in cenaze namazı bugün öğle namazına müteakiben Kumluca ilçesi Merkez Yeni Camiinde kılındı. Ese Özer'in cenaze namazını Kumluca Müftü Yardımcısı kıldırdı.

Cenaze namazına Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Burdur Milletvekili TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeyrek, önceki dönem CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Ese Özer, kılınan cenaze namazının ardından Kumluca Hacıveliler Mahallesi Çaydağıldığı Mezarlığına defnedildi.