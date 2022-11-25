Antalya Muaythai Açık Kupası'nda minik sporcular ümit verdi

İlk defa Uluslararası bir turnuvaya katılan 11 yaşındaki Suden Alkol ise yine minik kategoride Avrupa ikincisi oldu.

27 Kasım Pazar günü sona erecek olan şampiyona, Türkiye Muaythai Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda geçekleştirilirken 750 sporcu bu organizasyonda mücadele ediyor. Büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinin bulunduğu turnuvaya Bozkurtlar ve Asenalar İzmir Spor Kulübü'nden katılan 5 sporcu madalya kazandı.

Sporculardan Berat Demir Minik, Cemre Ovnamak Yıldız, Beray Artuk Yıldız ve Ege Oğlakçıoğlu, alt genç kategorilerinde altın madalya alırken, minik kategoride Ezgi Saygılı altın madalya, rakibi Suden Alkol ise katıldığı ilk uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

3 yıldır Muaythai ile ilgilendiğini belirten Suden Alkol, "Bugün Avrupa ikincisi oldum ve çok mutluyum. Ben bu sporu hobi olarak değil hayatımı vererek yapmak istiyorum ve Ayşen hocam gibi antrenör olmak istiyorum gururluyum" ifadelerini kullandı.

Bozkurtlar ve Asenalar İzmir Spor Kulübü ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ayşen Pekçetin ise, gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Gönül ister ki bütün sporcularım yabancılarla dövüşsün ve İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandıralım. Çocuklarımızın her zaman bayrağımızı dalgalandırıp bizleri gururlandırması için uğraşıyoruz. Biz bu sürece çok sıkı hazırlandık, haftanın 5 günü çalıştık. Çocuklar kulübe sabah geldi ve akşam kulübü beraber kapatıp çıktık" ifadelerini kullanırken, ayrıca hedeflerinin Türkiye Şampiyonası ve Muaythai Milli takımı sporcusu olmak olduğunu sözlerine ekledi.