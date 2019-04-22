Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Sert: "Kamu müteahhitleri zor durumda"

Atılgan Sert, "Kamu müteahhitliği yapan firmalara ek süre verilmesi, yanmış olan teminatlarının iadesini ve yasaklılarının kaldırılmasını, bu düzenlemelerle batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin kurtarılmasını ülkemiz ekonomisi ve istihdam gücü menfaati açısından yetkililerden arz ediyoruz" dedi.

Atılgan Sert, TOBB'da gerçekleşen, Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi toplantısına katıldı. Ziyaretin ve toplantının çok olumlu geçtiğini ifade eden Sert, genel başkan ile yaptıkları görüşmelerde olumlu paylaşımlar ve değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Sert, müteahhitlik mesleğinin kurallara oturtulmuş, yasası olan ve bu değerler üzerinde hizmet veren bir sektör olarak çalışmalarını yürüteceğini söyledi.

"İstihdam azalmış işsizlikte artmıştır"

Son beş yılda müteahhitlik sektörünün yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade eden Sert, "Bunu ilgili yetkililere aktarmamıza rağmen, gerekli tedbirlerin alınmayıp bugün gelinen nokta da sektörün adeta kaderine terk edilmesi, ülkemiz ekonomisinin dinamik geleceğine vurulmuş bir darbedir. 15 Ağustos 2018 tarihinden sonra yaklaşık 90 gün malzeme tedarik ve aşırı fiyat artışından dolayı birçok meslektaşımız işini durdurmuş, yavaşlatmış ve başlamayı planladığı projelerine başlamamıştır. Ön görülen maliyetlerin üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kalmıştır. Her geçen gün müteahhitlerin aleyhine gelişen birçok konu, maalesef sektörün gücünün zayıflamasına bu durumunda iş yapan ve tecrübeli müteahhitlerin piyasadan çekilmesine etki etmektedir. Durum böyle olunca da tedarikçi firmalar ve alt taşeron şirketlerin de piyasadan çekilmesi anlamına gelmektedir. Böylelikle istihdam azalmış işsizlikte artmıştır. Planlı alanlar imar yönetmeliğinin, muhtelif maddelerinin yürütülmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalarda Danıştay 6. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı birçok bölgede otopark yasası öncesi meslektaşlarımızın projelerini hayata geçirmesine engel olmuştur” diye konuştu.

"Tasfiye kararnamesinin uygulanmasını bekliyoruz"

Başkan A.Atılgan Sert kamu müteahhitlerinin zor durumda olduğunun altını çizerek, "Hükümetimiz ve ilgili bakanlığımız zorda olan müteahhitlere TEFE-TÜFE oranında fiyat farkı vererek işlerini bitirmesin, işe başlamamış veya yeni başlamış aciliyeti olmayan işlerin 19 Ocak 2019 tarihinde TBBM'den geçen hala uygulanmayan tasfiye kararnamesinin bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Tasfiye müracaatlarını yapıp maliye bakanlığı onayı gerekçesi ile bekletilen firmaların süre dolumu gibi bir durumla karşılaşarak iş yaptıkları kurumlar tarafından 'Süreniz doldu, işi bitirip teslim edin yoksa teminatlarınızı yakarız' gibi haksız bir durum ile karşı karşıya kaldıkları ortadadır. Kamu müteahhitliği yapan firmalara ek süre verilmesi, yanmış olan teminatlarının iadesini ve yasaklılarının kaldırılmasını, bu düzenlemelerle batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin kurtarılmasını ülkemiz ekonomisi ve istihdam gücü menfaati açısından devletimizin ve hükümetimizin başı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililerden önemle arz ediyoruz” çağrısında bulundu.