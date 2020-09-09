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Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde envantere göre bazı eserlerin kaybolduğu iddiasıyla ilgili bakanlığın muhakkik tayin ettiği ve inceleme yapacağı öğrenildi.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde envantere göre bazı eserlerin kaybolduğu iddiasıyla ilgili bakanlığın muhakkik tayin ettiği ve inceleme yapacağı öğrenildi.


Yorgun Herkül, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri gibi önemli eserlerin bulunduğu dünyanın en zengin müzeleri arasında yer alan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde envanter kayıtlarına göre bazı tarihi eserlerin kaybolduğuna dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yazı gönderildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazısı üzerine soruşturma başlatarak, inceleme yapılması için muhakkik görevlendirdi. Muhakkikin birkaç gün içinde müzede envanter kayıtları ve kayıp olduğu iddia edilen eserlerle ilgili inceleme yapacağı bildirildi.


Antalya Müzesi, 30 bin metrekareyi kaplayan bir alanda 14 sergi salonu ile heykel ve değişik eserlerin sergilendiği açık hava galerileri ve bahçeden oluşuyor. İnsanlık tarihine kesintisiz tanıklık etmiş Anadolu topraklarının en zengin geçmişe sahip köşelerinden biri olan Antalya bölgesinin sınırları içerisinde yer alan üç antik kültür bölgesi Likya, Pamfilya ve Psidia'nın önemli bir bölümü Antalya Müzesi'nin sorumluluk alanını oluşturuyor. Müzede sergilenen eser sayısı 5 binken, 25 bin 30 bin kadar eser ise müzede sergilenmeden korunuyor.

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