Antalya Müzesi'nin taşınacağı söylentilerine tepki

Şehrin merkezinde yer alan Antalya Müzesi'nin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki EXPO alanına taşınacağı iddiasına tepkiler büyüyor. ‘Yeni Antalya Müzesi eski yerinde olmalıdır' başlıklı imza kampanyasına bin 669 kişi destek verdi.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Antalya Müzesi'nin EXPO'ya taşınmasının doğru olmadığını belirterek, metropol şehirlerde ve ülkelerde müzenin kent merkezinde olduğunu söyledi. Şehrin dışında müzenin olmayacağını kaydeden Çevik, “Sosyal hayatın, turizmin organik bir parçası olduğu için şehir dışına taşınmaz. Burada da asla taşınmamalı. Antalya Müzesi'nin olduğu nokta çok özel ve güzel bir yer. Bir de Karayolları arazisiyle birleştirilmesi lazım ki büyük bir alanda gelecek yüzyıla yetecek kadar güzel bir binamız olsun. Öyle ya da böyle Konyaaltı Caddesi'nden gitmemeli. Merkezden uzak bir yere taşınırsa kesinlikle ziyaretçi sayısı düşer. EXPO'yu da tek başına müze kurtaramaz. Aynı zamanda EXPO'yu kurtaracağız diye müzeyi öldürmek gibi bir lüksümüz olamaz. Oranın çözümü belli” ifadelerini kullandı.

“EXPO'yu tek başına müze kurtaramaz”

EXPO'da Güzel Sanatlar Üniversitesi kurulabileceğini ifade eden Çevik, kurulan üniversitenin dünya sanat merkezi haline getirilebileceğini vurguladı. Çevik, “Uluslararası büyük ses getirecek bir üniversiteyle EXPO değerlendirilebilir. Antalya için de harika olur. Sadece mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar içerecek, turizmi de içine katacak. Başka bir bölüm olmayacak. Böyle değerlendirmek daha doğru. Onun çözümü Arkeoloji Müzesi olarak taşımak değil, zaten EXPO alanı çok büyük olduğu için o alana Arkeoloji Müzesi'ni taşımak kurtarmaz. Arkeoloji Müzesi'ni de öldürür. Şehrin içinde olduğu halde ziyaretçi sayısı düşük, bir de EXPO'ya taşındığını düşünün” şeklinde konuştu.

‘Müze taşınacak' söyleminin kim tarafından ortaya atıldığını bilmediğini belirten Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise, turizmci meslektaşlarıyla konuyla ilgili araştırmalar yaptıklarını söyledi. Antalya Müzesi'nin şehrin merkezinde olduğunu vurgulayan Ege, müzenin EXPO alanına taşınmasının ulaşım sorunu oluşturabileceğini belirtti. Ege, “Müzeye yürüyerek ulaşılabilir. Daha öncesinde Karayollarının var olan lojman ünitelerinin sorun oluşturduğunu, müzenin parkına izin vermediklerini biliyoruz. Bu alanın karşılıklı görüşmeler eşliğinde karşı tarafı da asla mağdur etmeden taşınabileceğini, yapılabilecek şeylerin olduğunu görüyoruz” dedi.

Öte yandan, ‘Yeni Antalya Müzesi eski yerinde olmalıdır' başlıklı imza kampanyasına bin 669 kişi destek verdi.