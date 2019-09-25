Antalya nar hasadına hazırlanıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi nar hasadına hazırlanıyor. 5 bin dekar alanda üretimi yapılan narda 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler meyvelerini hasat edecekleri günü bekliyor. Örtü altı sera üretimiyle ünlü Kumluca ilçesinde, sera ürünlerinin yanında, nar, zeytin, narenciye ve kısmen de ayva yetiştiriliyor.

"2 liranın altındaki fiyatlarda zarar ederiz"

Nar üreticisi Belen Mahalle Muhtarı Hasan Acar, nardaki taban fiyat beklentilerinin 2 TL olduğunu, ilk etapta 2 lirayı gördüklerini ama çiftçiyi güldüren rakamların 2,5 ve üzeri rakamlar olduğunu söyledi. Üretici Abdullah Karagöz ise, “16 yıldır nar üreticisiyim. Bazı yıllar nar para etti. Bazı yıllar etmedi. Para etmediği yıllarda nar üreticileri narları söktüler. 2 yıldan beri para ediyor. Para etse de tam olarak emeğimizi karşılamıyor. 2,5 lira civarında olsa bizim giderlerimizi karşılar” dedi.

Erken hasat pazara zarar veriyor

Belen Mahallesi'nde nar üreten Musa Çetinkaya ise yaklaşık geçen yıla göre bu yıl nar fiyatlarının biraz daha iyi olmasına rağmen çiftçinin beklentisini tam olarak karşılamadığını belirterek, "Alt taban fiyat 2 lira civarında başladı. 2.200, 2.300'e kadar satıldı. Birçok çiftçi nar fidanlarını söktü. 5-6 yıldır çok nar fidanı söken oldu. İnşallah 2019 nar sezonu iyi geçer. Şu an 15 gün var hasada. Narı çok erken hasat etmemek lazım. Çok erken hasat edilen narı İstanbul Ankara pazarı yemiyor. Tüccarlardan bu yönde şikayet geliyor. Hasat etmek için illaki gününü bekleyecek nar" diye konuştu.

Erken hasat edilen narın aroması düşük oluyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da 10 – 15 gün içinde nar hasadının başlayacağını belirterek, "Ortalama 5 bin dekarda nar üretimimiz var. Yıllık 200 bin ton nar hasat ediyoruz. Benim çiftçilerimizden ve tüccarlardan tek isteğim narlarımız tam olgunlaşmadan hasat etmesinler. Olgunlaşmadan hasat edilen narın aroması düşük oluyor. Mümkün derecede olgunlaşsın ondan sonra tüketiciye sunulsun” dedi.