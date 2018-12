Antalya Okçular Tekkesi ‘Vakt-i Tevekkül Kemankeş töreni

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ‘Türk Okçuluğunun Tanıtımı ve Yarışmaları Projesi' Lansmanı ile birlikte “Vakt-i Tevekkül Kemankeş Merasimi” Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan Antalya Okçular Tekkesi Tesislerinde düzenlendi. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Protokol Üyeleri, okçu gençler ve aileleri katıldı. Başkan Türel törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin, bir milletin geleceğine emin adımlarla yürüyebilmesi için gelenek ve göreneklerinin, kültürünün, inancının, manevi ikliminin en güçlü bir şekilde devam etmesinin vazgeçilmez bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi. “Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız, o ülkede kültür erozyonunu oluşturmak, o ülkenin değerlerini millete unutturmak, geleneklerinden, göreneklerinden uzaklaştırmak, bir ülkenin bölünmesini parçalanmasını isteyenlerin birinci amacıdır. Ben şahsen Antalya'nın sizleri temsilen belediye başkanı olarak bütün kurumsal gücümüzü de kullanmak suretiyle gelenek ve göreneklerimizin kültürümüzün inancımızı bazen esnaf çarşısında, bazen okçular tekkesinde, bazen İslam medeniyetleri müzesinde, devam etmesi için gayretin içerisindeyiz. Bizim kültürümüz ve inancımız değerlerimiz aslında bize atalarımızdan miras olmanın ötesinde ecdat yadigarı olması ötesinde evlatlarımızın emanetidir. Onun için sahip çıkmamız lazım”

Alkışı hak ediyor

Başkan Türel, Okçular Tekkesi'nin başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “ Ok ve Yay tarih boyunca Türklerin ayrılmaz parçalarıdır. Öyle ki okçuluktaki maharetleri tüm dünya tarafından ‘okçu millet' olarak anılmasına sebep olmuştur. Bu konuda mahir bir toplum olmamız bizlere birçok zaferler kazandırmış. Atalarımız büyük medeniyetleri ok ve yay kullanmada gösterdikleri hünerler sayesinde kurmayı başarabilmişlerdir. Bugün bir spor olarak nitelendirdiğimiz okçuluk aslında bizlerin tarihle olan bağlantısı ve büyük zaferlerin anımsatıcılarıdır. Burada 9-17 yaş arasında 120 kardeşimizin kemankeşlik eğitimi sonrası mezuniyeti için bir aradayız. Bu kardeşlerim sadece yay çekip ok fırlatarak eğitim almadılar. Ecdatlarımızın kurdukları medeniyetlerin manevi dünyasını da soluyarak eğitim aldılar. Bu anlamda Antalya Okçular Tekkesi alkışı hak ediyor. Antalya Okçular Tekkesi yakın bir zamanda kurulmasına rağmen son derece aktif çalışarak, çok sayıda seminer, yarışma, kamp ve kurslar düzenleyerek okçuluğu çocuklarımıza ve gençlerimize yeniden sevdirdi. En önemli husus ise Antalya Okçular Tekkesi'nin Akdeniz Üniversitesi ile yaptığı protokol ile Türkiye'de ilk kez "Türk Okçuluğu" dersinin seçmeli ders olarak müfredata girmesine vesile olmasıdır” dedi. Başkan Türel, daha sonra Kemankeş eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etti.