Antalya Open startı Aspendos'tan verildi

Vali Münir Karaloğlu 2019 Aspendos Yılı dolayısıyla Aspendos Antik Kenti'nde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sembolik açılış törenine katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen törende, turnuvanın geçen yılki şampiyonu Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile antik tiyatroda oluşturulan mini tenis sahasında turnuvanın başlangıç vuruşunu gerçekleştirdi. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gösteri maçına Türk sporcular Cem İlkel ve Yankı Erel'in yanı sıra İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego da katıldı.

Kentin tarihini kültürünü bir araya getirmeliyiz

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'ın geçen seneki şampiyonuyla başlama vuruşunu yapan Vali Münir Karaloğlu, “Geçen yılın açılış vuruşunu Perge Antik Kenti'nde yapmıştık. Bu yıl da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yaptık. Bu ince düşüncelerinden dolayı organizasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Kentteki büyük organizasyonlarla kentin kültürünü ve tarihini bir araya getirerek, paket halinde insanlığa sunmak istiyoruz." dedi.

Antalya olimpik sporların merkezi haline geliyor

Antalya'da organizasyon sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Hestourex fuarımızda bu sene ana temamız spor turizmiydi. Spor Bakanlığımızda çok ciddi destek verdi. Bu tür büyük spor organizasyonlarıyla hem kente gelen insan sayısını artırmak hem de kentteki turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Antalya, sadece futbol kamp yeri değil, bütün olimpik sporların kamp merkezi haline dönüşüyor. Bu tür organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu, turnuvaya katılan sporculara başarı dileklerinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.