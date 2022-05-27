Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2022 ödülleri sahiplerini buldu

Törende konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Burada önünde sadece fotoğraf çekilecek proje yapmıyoruz. Öyle toplantılar yapılıyor ki; maalesef niteliksiz, ortalık kirleniyor. Ar-Ge yapmayan ağzına Ar-Ge ismini alınca Ar-Ge kirleniyor. İnovasyondan haberi olmayan biri inovasyondan bahsedince, inovasyon kirleniyor, bilim kirleniyor, teknoloji kirleniyor. Üzüldüğüm şey budur” dedi.

Üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, yeni fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platformun sağlanması amaçlayan Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 etkinliğinde dereceye giren projeler ödüllendirildi. OSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen ödül töreninde, 3 ayrı kategoriye katılan 180 projeden 9'u ödül aldı.

Törende konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 7 aylık titiz çalışmanın bugün verimliliğini aldıklarını söyledi. Etkinliğin, büyük ve güçlü Türkiye imajında bilim ve teknoloji ile desteklenmesi için, sadece küçücük bir kıvılcım olduğunu belirten Bahar, “O içinde yanan ateşin sahipleri de bu kalplerdir. Bu kalpler ülkemiz için atacak. Ülkemizi geleceğe taşımak, güçlü Türkiye yapmak için durmadan namus ve şeref meselesi yapacak şekilde hareket edeceğiz” dedi.

“Önünde sadece fotoğraf çekilecek proje yapmıyoruz”

Ar-Ge ve inovasyon etkinliklerine sadece fotoğraf çekinmek için gelenlere tepki gösteren Bahar, “Burada önünde sadece fotoğraf çekilecek proje yapmıyoruz biz. Öyle toplantılar yapılıyor ki; maalesef niteliksiz, ortalık kirleniyor. Ar-Ge yapmayan ağzına Ar-Ge ismini alınca Ar-Ge kirleniyor. İnovasyondan haberi olmayan biri inovasyondan bahsedince, inovasyon kirleniyor, bilim kirleniyor, teknoloji kirleniyor. Üzüldüğüm şey budur. Toplantılarımızı nitelikli hale getirmeliyiz ki; bugün geldiğiniz gibi, sizler gibi o nsanlar büyük bir aşkla, oradan bir şeyler alacağını düşünerek gelsin. Fotoğraf çektirme projelerini sevmiyoruz. Kültürünü oluşturmadığımız stratejilerinin açıklanmasından hoşlanmıyoruz. Burası böyle bir yer” dedi.

“Kaynakları bumerang gibi yönetiyoruz”

Daha önceki açıklamalarında ‘biz parayı bumerang gibi yönetiyoruz' dediğini anımsatan Ali Bahar, projelerin ve finansın devamlılığı için böyle bir işleyiş gerçekleştirdiklerini aktardı. Bahar, “Bugün görüyorum ki; biz kaynakları da bumerang gibi yönetiyoruz. Bence asıl iş de bu taraftaymış. Genç nüfusumuzla öğünüyoruz. Ama bu nüfusumuza inovasyon ve Ar-Ge yaptırmazsak, bilim ve teknolojiyle onları evirmezsek eğer, onlara niteliksiz iş yaptırırsak eğer; biz bu genç nüfusu harcayacağız ve kaybedeceğiz” diye konuştu.

Sanayici ve yatırımcılara çağrı

Ali Bahar'ın Türkiye için örnek projelere imza attığını kaydeden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü de, dünyada fiyata dayalı rekabetin hızla Ar-Ge ve inovasyon merkezli verimliliğe odaklanan rekabet düzenine bıraktığını söyledi. Kütükçü, “Dünyanın en değerli şirketleri, Ar-Ge ve inovasyona odaklanan, dijitalleşmeyi önceleyen, teknoloji ve bilişim şirketleri haline geldi. Artık ekonominin en önemli ham maddesi bilgi. İşte bu bilgi de işbirliği ortamı da burada Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda sergilendi. Tarımdan, kimyaya, enerjiden, elektrik, elektroniğe, yapay zekadan ilaç ve kozmetiğe kadar, 180 Ar-Ge ve inovasyon temelli proje, hemen yanı başımızda sergileniyor. Sermaye ve üretim kabiliyeti de OSB'de temsil ediliyor. Geriye bu fırsatı iyi değerlendirmek kalıyor. Bu çalışma aslında tüm taraflar için büyük bir fırsat. Bütün sanayicilerimize, yatırımcılarımıza bu fırsatı iyi değerlendirerek, bu projeleri ekonomiye kazandırmalarını ve ticarileştirmeleri çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül sahipleri

Konuşmaların sonunda teşekkür belgesi, plaket ve 3 ayrı kategoride dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Tarım Kimya Çevre Biyoteknoloji (Tarımsal Ve Hayvansal), Gıda kategorisinde birinciliği Çağdaş Kızıl alırken, Sağlık Ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç Ve Kozmetik kategorisinde Beyzanur Çakar, Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim Ve Yapay Zeka kategorisinde de Zahra Navazi birincilik ödülünü aldı.