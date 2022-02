Antalya OSB Başkanı Bahar: "Finansmana ulaşımda sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmeli"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, "Finansmana ulaşımda sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmeli" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın konuğu olarak, bölgeyi ziyaret etti. Çakar ve beraberindeki heyetle değerlendirme toplantısı yapan Ali Bahar, Antalya OSB'de sürdürdükleri çalışmalar, firmalar ve üretim kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında bilgi verdi. Firmaların finansmana erişiminin aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlatan Bahar, sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmesini talep etti.

“Limitler gözden geçirilmeli”

Çakar ile çok verimli bir iletişim içinde olduklarına, gerek duydukları her an kendisine kolayca ulaşabildiklerine vurgu yapan Bahar, bu sayede sahadaki doğru bilgiyi, beklentiyi ve çözüm yollarını hızlı bir şekilde gerekli makamlara iletebildiklerini söyledi. Sanayicinin üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle işletme sermayesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu belirten Bahar, “Önceleri 100 TL'ye mal olan 10 birim üretim, şu an 400 TL'ye üretilebilmektedir. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da aynı oranda artmıştır. Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile sanayicimize gereken desteği sağlayabilir. Kredi Garanti Fonu desteklerinin, bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir” dedi.

Toplantının ardından Ali Bahar'a ait Bahar Hindi AŞ'nin üretim tesislerine geçen Çakar ve beraberindeki heyet, şirketin sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarına özel ilgi gösterdi. Piyasaya yeni sürülen inovatif ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleyen Çakar, ürünlerin tadına baktı.