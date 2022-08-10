Antalya OSB çalışanlarına, kanser taraması yapılacak

Antalya OSB sanayicileri ve çalışanları için yeni bir sağlık hizmeti daha başlatılıyor. Antalya OSB Yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, isteyen bölge sanayicilerine ve çalışanlarına, ücretsiz kanser taraması yapılacak. Kepez Belediyesi'ne ait mobil kanser tarama aracı ile fabrikalara konuşlanacak mobil sağlık ekibi, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapacak. Uygulama ile kanser hastalığının tedavisindeki en önemli evre olan erken teşhis için, imkan sağlanmış olacak.

Protokol imzalandı

İnsan sağlığı açısından hayati öneme sahip olan protokolün imza töreni, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ve Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ev sahipliğinde düzenlenen törende Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Duygu Türk, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin'de hazır bulundu. Bahar ve Başıbüyük tarafından akdedilen protokol ile Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki fabrikalar ile iletişime geçip, kanser taraması için randevu oluşturacak. Firma yetkilerinin talep ettiği gün ve saatte mobil kanser tarama aracı ile fabrika bahçesine konuşlanacak ekipler, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere de bağırsak kanseri taraması yapacak.

“İnsan sağlığına pozitif dokunuş”

Tüm çalışanlara kanser taraması yaptırmaları için çağrıda bulunan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız için check-up benzeri geniş bir sağlık hizmetini yakın geçmişte hayata geçirmiştik. Termessos Hastanesi ile de imzaladığımız protokol ile tüm çalışanlarımızın hayatına ve sağlığına pozitif bir dokunuşta bulunmuştuk. Bu sefer sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ayağına kadar gitmek suretiyle meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri için tarama çalışması yapacağız. Erken tanının kanser hastalığındaki en önemli unsur olduğunun bilinci ile bu uygulamayı hayata geçiriyoruz ve herkesi bu dev sağlık hizmetinden faydalanmaya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile çok hayırlı bir protokole imza atıyoruz, Sayın Başıbüyük nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ortaya koydukları özveri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Üç kanser türünde tarama

Uygulama ve süreç hakkında bilgi veren Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük; “Sağlık Bakanlığımızın 2014 yılından bu yana uygulamış olduğu 3 kanser türünde tarama protokolü var. Bu hizmet çerçevesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri için tarama programları uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan örneklerde şüpheli bir durum ile karşılaşılması halinde ileri tetkikleri ve tedavisini yapıyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, Kepez Belediyesi'ne ait mobil kanser tarama aracı ile fabrikaların iş işleyişini aksatmayacak şekilde bu üç farklı kanser taramasını gerçekleştireceğiz. Çalışanlardan alınacak örnekler incelendikten sonra şüpheli bir durum var ise kişi ile iletişime geçerek hastanelerimize davet edeceğiz” şeklinde konuştu.