Antalya OSB çalışanlarının tamamına genel sağlık kontrolü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, bölge sanayicisi ve yaklaşık 20 bin çalışanın genel sağlık durumlarının kontrol edilip, olabilecek hastalıkların tespiti ya da var olan rahatsızlıkların teşhis ve tedavi edilmesine imkan tanıyacak bir projeyi hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde isteyen tüm bölge sanayicisi ve çalışanına, chek-up benzeri, detaylı bir genel sağlık kontrolü yapılacak. Çalışan ya da sanayiciden genel sağlık kontrolü için her hangi bir bedel talep edilmeyecek. Yapılan kontrollerde bir hastalık bulgusuna rastlanılması ve kişinin tedaviyi kabul edip süreci başlatması halinde ise tüm tedavi masraflarında yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.

"Protokol imzalandı"

Proje bünyesinde Döşemealtı'nda hizmet veren özel hastane yönetimi ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen törene Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Özel Termessos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Tetikcan, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Erdal Kılıç, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, sanayiciler ve yöneticiler katıldı.

“Sanayiciye ve çalışanlarına teşekkür”

Toplumun büyük bir kısmının Covid-19 hastalığını geçirdiğini, hastalık atlatılsa bile neden olduğu hasarın tam olarak bilinmediği ve bu nedenle insan sağlığı açısından hala büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız pandemi sürecinde dahi üretime bir an olsun ara vermemiş, bir bakıma canı pahasına ülkesine ve milletine hizmet etmiştir. Bu süreçte hem psikolojik hem de biyolojik açıdan yıpranan çalışanlarımızın, sağlık durumlarının kontrol edilip gereken önlemlerin alınması, bizler adına bir insanlık görevi haline gelmiştir. Pandeminin etkisini günden güne kaybettiği ve eski sağlıklı günlerimize hızla dönüş yaptığımız şu günlerde, genel sağlık durumumuzun yerinde olup olmadığının tespiti, hayati bir öneme sahip olmakla birlikte, çalışanlarımıza pandemi döneminde gösterdikleri özverili çalışmalar için de bir teşekkür mahiyetindedir” dedi.

Karşılıklı atılan imzaların ardından, Bölge sanayicisi ve çalışanlarına sembolik genel muayene çekleri takdim edildi.