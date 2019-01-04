Antalya OSB Cup 2019 başladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Firmalar Arası 4'üncü Halı Saha Futbol Turnuvası, Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen kura çekim töreni ile başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB Cup Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının dördüncüsü, Bölge Müdürlüğünde yapılan kura çekimi ile başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 91 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın ilk karşılaşması, son şampiyon Netlog Lojistik ile Genç Organize Sanayi Derneği takımları arasında, 6 Ocak Pazar günü saat 11.00'da oynanacak. Park Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 33 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele edecek.

Şampiyonluk mücadelesi

Takımlar, ilk olarak 6 grupta mücadele ederek puan sıralamasında ilk ikiye girmeye çalışacak. Grupların birinci ve ikincileri ile üçüncü olan en iyi 4 takım, bir üst tura yükselecek. 2'nci tura yükselen 16 takım, çeyrek ve yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak. Finale kalmayı başaran iki takım ise Antalya OSB CUP 2019 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Centilmenlik vurgusu

Müsabakalar öncesi Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, Bölge Müdür İlhan Metin ve takım sorumlularının katılımı ile Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Töreninin açılış konuşmasını yapan Gönen, centilmenlik vurgusu yaparak turnuvanın en önemli amacının çalışanlar arasındaki dostluk bağını güçlendirmek olduğunu hatırlattı.