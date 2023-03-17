Antalya OSB Cup şampiyonu belli oldu

Turnuvanın kadın çalışanların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi nedeniyle kapsayıcı olarak OSB tarihinde ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Takım listesinde en az 3, sahada da en az 2 kadın oyuncu bulundurma zorunluluğu getirerek kadın çalışanlarımızdan gelen bu haklı talebin neticesinde çok güzel bir turnuvaya daha ev sahipliği yaptık. Böyle bir turnuvayı OSB olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Cantek ve AGT'nin final müsabakasında karşılaştığı turnuvada, Cantek maçtan 3-0'lık skorla ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Birincilik kupası Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak tarafından ikincilik kupası ise Müteşebbis Heyeti Üyesi Canan Gürkan tarafından takıma verildi.

Turnuvanın firmalar arasında arkadaşlık ilişkilerini artırdığını kaydeden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Yeni bir heyecan dalgasına ev sahipliği yapmaktan çok mutluyum. Kadınlarımızın katılımıyla çok daha renkli, çok daha güzel bir turnuvayı hep birlikte icra ettik. Centilmenliğin, nezaketin, samimiyetin kazandığı, örnek bir spor organizasyonunda hem spor yapıp hem de çalışanlarımızın motivasyonunu artırmış olduk. Emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum ve sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.