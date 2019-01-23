Antalya OSB kütüphanesi hizmete girdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilk kütüphanesi olan ‘Bizim Kütüphane' hizmete açıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin ilk kütüphanesi kuruldu. Bölge Müdürlüğü tarafından idari hizmet binası içerisinde kurulan kütüphaneye ‘Bizim Kütüphane' adı verildi. Başta Bölge sanayicileri olmak üzere, firma ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının bağışladığı kitapların yer aldığı kütüphane için yaklaşık bin adet kitap toplandı.

“Okumak bir zarurettir”

Kütüphanenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bilginin hüküm sürdüğü bir çağdayız. Günümüzde bilgiyi üreten, ona sahip olan ve kullanmasını bilenler, refah düzeyi yüksek kişi veya milletler olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Herkesin malumu bu gerçekle birlikte, bireysel gelişim ve yaşam boyu öğrenme için okumak, bir zarurettir. Bu zaruretin bir yansıması olan kütüphanemiz, paylaşarak büyüyen, çoğalan bir anlayış ile kurulmuştur” dedi.

Kitapların, ilim ve kültürü, insanlara ve geleceğe aktaran çok önemli kaynaklar olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, kitapların insanların hayata ve olaylarla bakışını güçlendirdiğini söyledi. Bahar, “En önemlisi ise hayal gücünün artmasını sağlar. Hayal gücü gelişmemiş kişilerin iyi bir girişimci olması, yeni ürünler yaratması, ar-ge ve inovasyon alanında başarılı olabilmesi mümkün değildir. Bu gün hayatımızı kolaylaştıran tüm ürünler ve bu girişimleri ile milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan tüm markalar, ilk başta bir hayal idi. Hayallerini, bilgi ile yoğurarak bu güce ulaştılar. Özetle, kitaba dokunan, hayata, insana ve geleceğe dokunur” ifadelerini kullandı.

Kitap bağışına davet

Bölge kütüphanesinin bu farkındalığın artmasında önemli bir enstrüman olacağını ve her geçen gün büyüyerek gelişeceğini dile getiren Bahar, “Kitap bağış süresi bitmiş değil ve hiçbir zamanda bitmeyecek. İsteyen herkes, her zaman kütüphanemize kitap bağışında bulunabilir. Ne kadar çok bağış olursa, bilgi hazinemiz o kadar artar ve çalışanlarımız için oluşturduğumuz kaynağın niteliği ve niceliği genişler. Kütüphanemizden tüm Bölgemiz çalışanları faydalanabilir ve diledikleri kitabı alabilir. Bu vesileyle tüm Bölge çalışanlarımızı bir kez daha kitap bağışına davet ediyor, kitap bağışında bulunan tüm sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.