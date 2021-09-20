Antalya OSB Teknik Koleji velilerine iletişim semineri

Dr. Üstün Dökmen'i bir araya getirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji'nin yeni öğretim yılı açılış töreninde öğrenci velilerine verdiği sözü yerine getirdi. ‘Burada sadece öğrenciler eğitim görmeyecek, veliler ve öğretmenler için de eğitimler düzenlenecek' diyerek veliler için de eğitim programları düzenleyeceklerinin sözünü veren Başkan Bahar, açılıştan bir hafta sonra öğretmen ve veliler ile akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen'i bir araya getirdi.

“Kaliteli iletişimin yolları”

Antalya OSB Teknik Koleji Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen seminere Başkan Ali Bahar'ın yanı sıra, Antalya OSB Eğitim Komisyonu Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, sanayiciler, Kolej yönetimi ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

“Büyük bir aileyiz”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, eğitim dönemi boyunca özellikle velilere yönelik çok sayıda etkinlik ve organizasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, velilerden kolej yönetimi ile iş birliği içinde olmalarını ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamalarını istedi. Düzenleyecekleri etkinliklerin ve veli buluşmalarının öğrencilerin eğitim hayatı ve gelişimlerindeki önemine dikkat çeken Bahar, “Evlatlarımızın eğitimi ve geleceği açısından sizlerle kolej yönetimi arasında tesis edilecek iletişim ve iş birliğinin güçlü olması, büyük önem arz etmektedir. Sizler için düzenleyeceğimiz etkinliklere, anketlerimize ve veli toplantılarımıza katılım sağlamanızı, öğretmenlerimiz ve Kolej yönetimi ile kaliteli bir iletişim içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Bizler her zaman daha iyinin peşindeyiz. Konu gençlerimiz olunca mükemmeli, en iyiyi onlara sunmak istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi içinde sizlerle sürekli iletişim halinde olmalı, büyük bir aile gibi hareket etmeliyiz” dedi.

“Eğitim olmazsa olmazımızdır”

Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilerin alanında uzman bireyler olması için tüm imkanların seferber edileceğini aktaran Bahar, “Eğitim, Antalya OSB'nin olmazsa olmazıdır. 2015 yılı itibari ile başladığımız ve pandemi döneminde dahi aralıksız ve tam hedef yakalama oranı ile gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimiz; canlı bir metabolizma olarak gördüğümüz kurumsal yapımız içerisinde, eğitimi kılcal damar olarak değil, atar damar olarak yapılandırdığımızın göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.