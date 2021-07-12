Antalya OSB Teknik Koleji yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Antalya'nın tam burslu ve üst düzey mesleki eğitim verilen ilk ve tek okulu Antalya OSB Teknik Koleji'nde yeni eğitim öğretim yılına ait tüm hazırlıklar tamamlandı. Tadilat, modernizasyon ve yeni bina yapım işlerinin yüzde 99 oranında bitirildiği okulda, imalatlara yönelik geçici kabul aşamasına gelindi. Merkezi derslik, sınıf ve atölyelerin sabit-hareketli mobilyaları ile gerekli diğer tüm tefrişatı da temin edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Yaklaşık 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2006 yılında yine Antalya OSB tarafından yaptırılıp İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen ve yaklaşık 15 sene boyunca meslek lisesi olarak hizmet veren okul ve binalar, modern, çağdaş, kaliteli ve teknolojik bir dönüşüme uğratılarak, eğitimin ve iyi bir gelecek isteyen Antalyalı gençlerin hizmetine sunuldu.

“Uzmanlardan mesleki yeterlilik testi”

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci velilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan okul yöneticileri, öğrenci ve velilere okulda sunulacak imkanlar, müfredat, eğitim içeriği hakkında bilgi verip kampüsü ve binaları gezdirdi. Bu yıl sadece dokuzuncu sınıf öğrencilerinin kabul edileceği okulda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere psikolojik danışmanlar tarafından Mesleki Yeterlilik Testi uygulanacak. Test sonucuna göre meslek uzmanları, öğretmenler ve psikologlardan oluşan bir heyet tarafından mülakata alınacak olan öğrenciler, gelecek hayalleri ve yeteneklerine göre değerlendirilip kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı belirlenecek.

“Asıl cevher gençlerimizdir”

Göreve geldikleri günden bu yana en önem verdikleri konunun eğitim ve gençler olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Gençlerimizin içerisinden çıkaracağımız bilim insanları, kalifiye insanlar, inanın Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazdan daha fazla katma değere vesile olacaktır. Asıl cevher gençlerimizdir, bunun değerini bilmiyoruz. Bizi asıl heyecanlandırması gereken onların içerisinde çıkaracağımız değerlerdir. Bunun da evrensel normlarda, kaliteli, her türlü ideolojinin uzağında bilimi temel alan bir eğitim ile başarabiliriz. Evrensel standartlarda kaliteli bir eğitim olmadan ilerle olmaz, iyi bir eğitim alamayan bireylerden kalifiye kıymetler yaratamazsınız. Ülkemizin geleceğini belirleyecek iki temel unsur olan ‘kaliteli eğitimi' ve ‘gençlerimizi' aynı çatı altında buluşturmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ulu önderimiz gibi bizlerin de tek ümidi gençliktir” dedi. Başkan Bahar bu yıl sadece 9'uncu sınıf öğrencilerini kabul edeceklerini ve sadece 240 kişilik kontenjan bulunduğunu belirtti.