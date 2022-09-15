Antalya OSB yeni dönem eğitimleri açıklandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM), 2022-2023 dönemine ait eğitim programlarını açıkladı. 5 Ekim'de Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile başlayacak olan program, 18 başlık altında toplandı. 15 Mart'ta düzenlenecek ERP Kurumsal Dijital Dönüşüm Paneli ile son bulacak 6 aylık dönem süresince Antalya OSB çalışanlarına kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri verilecek. Yabancı dil eğitimine büyük önem veren Bölge Yönetim Kurulu, geçmiş yıllarda düzenlenen İngilizce dil eğitimini bu yıl Dış Ticaret Uzmanları İş İngilizcesi Eğitimi şeklinde revize ederken, ikinci bir dil öğrenmek isteyenler için de Temel Rusça Lisan Eğitim Programı'nı hazırladı. Model Fabrikalar Farkındalık Eğitimi, Temel İlk Yardım, İş Hukuku, Solidworks (3D Modelleme), Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi gibi firmalardan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan programlara, öncelikle bölge sanayicileri ve çalışanları katılabilecek. Bölge dışından katılmak isteyenler ise eğitim başına sembolik bir ücret ödeyerek eğitim programlarına katılma hakkı elde edebilecek.

Hizmet içi eğitimde 4 milyon 203 bin TL tasarruf sağlandı

Antalya OSB'de 7 yıl önce başlattıkları eğitim seferberliğinde yüzlerce eğitim ve onlarca projeyi hayata geçirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, üretimi her alanda bilgiyle desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya OSB eğitim hizmetlerinin bölge sanayicisine sağladığı faydalar hakkında bilgi veren Bahar, “Antalya OSB eğitim hizmetlerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 305 eğitim programından bu güne kadar 203 bölge firmamız doğrudan faydalanmış, 10 bin 434 eğitim sertifikası verilmiş ve bölge firmalarının hizmet içi eğitim giderlerinde 4 milyon 203 bin TL tasarruf sağlanmıştır. Eğitim hizmetlerimiz bünyesinde 2021-2022 eğitim döneminde hayata geçirilen ve birinci grup meslek edindirme programını tamamlayan OSBEM projesinde 32 işsiz kişiye, 59 öğretmene ve 442 öğrenciye eğitim faaliyetleri ile ulaşılmış, 79'u kadın olmak üzere toplamda 533 kişi eğitim hizmetlerimizden doğrudan faydalanmıştır. Sadece İŞKUR ve MEB destekli gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kursları ile bölgenin istihdam ihtiyacı yüzde 9 oranında karşılanmıştır. 305 eğitim sonunda ise bölgedeki işçi sirkülasyonu yüzde 18 oranında azalmış, kalifiye iş gücü ihtiyacına gereken destek sağlanmıştır” dedi.