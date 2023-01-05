Antalya OSB'de enerji verimliliği

Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi çerçevesinde Antalya OSB'deki 6 firmanın 49 adet eski elektrik motoru, yeni ve enerji verimli motorlarla değiştirildi.

KOBİ'lerde yeni ve enerji verimli motorların uygulamaya konması, halen kullanılan eski ve verimsiz elektrik motorlarının değiştirilmesi yoluyla Türkiye'de piyasa dönüşümü sağlanması, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi” sona erdi. Proje bünyesinde Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 firmada 49 adet motor değişimi yapıldı.

Sincan ASO 1, Ankara OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB ve Bursa OSB olarak 7 pilot OSB'de uygulanan proje, söz konusu 7 OSB'de faaliyet gösteren 100 seçilmiş KOBİ'de, Haziran 2020 tarihinde başladı. WBT Tarım Ürünleri, Bülbül Akü ve Malzemeleri, Halim Kırtız Gıda, Bülbül Plastik, Arman Teknik Tekstil, Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim firmaları, projeye katılım hakkı elde eden Antalya OSB firmaları oldu. Bakanlık yetkililerince yapılan etüt ve raporlama çalışmaları sonucunda firmalardaki eski ve verimsiz elektrik motorları tespit edilerek, yeni ve enerji verimli motorlarla değişimi sağlandı.

"Plaketleri verildi"

Proje, katılım sağlayan firmalara teşekkür plaketlerinin takdimi ile son buldu. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Başkan Vekili Hasanali Gönen, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Kasapoğlu ve Bölge Müdürü İlhan Metin, katılımcı firmaların hepsini tek tek ziyaret ederek, bölge sanayicilerine plaketlerini takdim etti.

"Enerjide tam bağımsızlık"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Bahar, karbon ayak izinin tespiti ve karbon salınımının düşürülmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Enerjide tam bağımsızlığı hedeflediklerini söyleyen Bahar; “Antalya OSB olarak uzun zamandır enerjinin verimli kullanılması için SCADA otomasyon sistemleri ve sanayicilerimizin enerji yönetim bilinci içinde olması, enerji verimliliğini üst seviyeye getirme konularında çalışmalarımız vardı. Karbon ayak izi önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız en büyük sorunlardan bir tanesi. Hem Avrupa mevzuatları hem sanayicimizin ürettiği ürünlerin Avrupa pazarında tercih edilebilirlikleri noktasında çok büyük önem arz ediyor. Karbon ayak izinin tespiti ve karbon salınımının minimuma indirilmesi hepimizin önceliği olmalıdır. Cumhuriyetimizin temel felsefesi tam bağımsızlık üzerine kurulmuştur. Enerji alanında tam bağımsız olmak istiyorsak ülkemizde yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine önem vermeli, konuya bir yaşam biçimi, kent kültürü ve bir ülke değeri olarak bakmalıyız” dedi.