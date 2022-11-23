Antalya OSB'de kadın çalışanlar için voleybol turnuvası

Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının kadın çalışanları arasında, 'Antalya OSB CUP Firmalar Arası Voleybol Turnuvası' başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirip sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvalara, bir yenisi daha eklendi. Son 6 yıldır, Antalya OSB CUP adı altında düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının elde ettiği başarı ve organizasyona gösterilen yoğun ilgi, kadın çalışanları da harekete geçirdi. Turnuvanın futbol özelinde gerçekleşmesi nedeniyle katılım sağlayamadıklarını belirten kadın çalışanlar, Antalya OSB Yönetiminden kadınları da içeren bir turnuva talebinde bulundu. Talebe vakit geçirmeden yanıt veren bölge yönetimi, kadın çalışanların da onayı ile Antalya OSB CUP Firmalar Arası Voleybol Turnuvası'nı başlattı.

"9 hafta sürecek"

Antalya OSB Yönetimi, takımlardaki kadın-erkek sayısının eşit olması ve kadın çalışanların katılımını artırmak için turnuva şartnamesine ‘takım listesinde en az 3 kadın oyuncu bulundurma zorunluluğu vardır” maddesini ekledi. Son katılım tarihi 21 Kasım olan turnuvaya 15 bölge firması başvurdu. İki grupta mücadele edecek 15 takımın ilk dörde girenleri çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final müsabakaları yarı finale kalan 4 takımı, yarı finalin galipleri ise finale yükselen 2 takımı belirleyecek. Turnuva 25 Kasım'da yapılacak kura çekim töreni ile start alacak. İlk maçların 3 Aralık'ta oynanacağı turnuvaya, Antalya OSB Teknik Koleji Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 9 hafta sürmesi planlanan turnuvanın şampiyonu, şubat ayında oynanacak final maçında belli olacak.

"Sağlıklı yaşam için spor"

Turnuvası sayesinde bölge firmaları arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin arttığını, centilmence bir rekabet ortamı oluştuğunu aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Kadın çalışanlarımızdan gelen bu haklı talebe, kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bölge Müdürlüğümüzün ilgili birimleri çok hızlı bir şekilde gerekli hazırlıkları yaparak, yeni bir heyecan dalgasının Bölgemize nüfus etmesine olanak sağladı. Kadınlarımızın katılımıyla çok daha renkli, çok daha güzel bir turnuvayı hep birlikte icra edeceğiz. Centilmenliğin, nezaketin, samimiyetin ön planda olacağı, örnek bir spor organizasyonunda hem spor yapacak hem de çalışanlarımızın motivasyonunu artıracağız. Sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.