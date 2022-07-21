İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına OSB itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.