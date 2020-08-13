İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya OSB'de yangın

Antalya’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı.

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki bir kimyevi madde fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.