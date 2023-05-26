Antalya OSB'den Uganda'ya ticaret köprüsü

Antalya OSB Yönetimi, 10 bölge firmasının üst düzey yetkilileri ile Uganda Kampala'ya ticaret heyeti programı düzenledi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 10 bölge firmasının 14 üst düzey yetkilisinin katılımı ile Uganda'nın başkenti konumundaki Kampala şehrine, Karma Ticaret Heyet Programı gerçekleştirdi. Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen'in öncülüğünde düzenlenen program, 6 gün sürdü. Plastik, tarım, gıda, inşaat-yapı, makine, ahşap-mobilya ve kâğıtçılık sektöründe faaliyet gösteren bölge firmalarının temsilcileri, 47 Ugandalı firma ile bireysel olarak onlarca yüz yüze görüşme yaptı.

Bakanlar ile görüşüldü

Program kapsamında, T.C. Kampala Büyükelçisi Fatih Ak, Uganda Tarım Bakanı Bwino Fred Kyakulaga, Dışişleri Bakanı Henry Oryem Okello, Ticaret Bakanı Frederick Ngobi Gume ve Uganda Yatırım Ajansı Direktörü Martin Muhangi ile bir araya gelen heyet, yatırım ve iş birliği fırsatları ile sağlanan teşvikleri yerinde değerlendirildi. Program kapsamında ayrıca Kampala'ya 80 kilometre uzaklıktaki ‘Modern Group' şirketine ait özel organize sanayi bölgesinde, Genel Müdür Jagdish Srivastava'dan, faaliyet kolları hakkında bilgi alındı ve bölge içerisinde yer alan alüminyum fabrikası ziyaret edildi.

Uganda Antalya'ya komşu oluyor

Uganda'nın önde gelen sektör ve kurum temsilcileri ile ülkedeki yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bu kapsamlı programla Antalyalı sanayicilerimizin Uganda ile ihracat kapılarını sonuna kadar araladığına inanıyorum. Tarım, Dışişleri ve Ticaret Bakanları ile yaptığımız birebir görüşmeler, hem sanayicilerimiz hem de ihracat potansiyelimizin artması açısından çok olumlu geçti. Bakanlık düzeyindeki temaslarımız güçlü bir iletişim ve iş birliğinin tesis edilmesine vesile oldu. Profesyonel arkadaşlarımız planlama ve bürokratik süreçler ile ilgili çalışmalar yapıp, iş birliğimizin ihracata dönüşmesi için iletişimi ve iş birliğini daha ileri bir boyuta taşıyacaklar. Bizler de süreci yakından takip edip gereken her türlü desteği sağlayıp Uganda'yı Antalya'nın komşusu yapacağız” şeklinde konuştu.