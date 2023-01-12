Antalya OSB'nin çatıları elektrik üretiyor

Antalya OSB'deki fabrika çatılarında kurulu 35 GES, 2022 yılında 30 milyon kWh elektrik üretti. Son bir yılda yaklaşık 3 kat artan GES yatırımları, Bölgede kullanılan elektriğin bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine katkı sağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın 2019 yılında başlattığı Çatılara Özgürlük Projesi, Bölgedeki GES yatırımlarının her yıl katlanarak artmasına vesile oldu. Proje ile 3 özel banka ile Antalya OSB arasında imzalanan protokolle, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere, uygun şartlara sahip finansman desteği sunuldu. Finansmana erişim sorununun çözülmesiyle birlikte, bölgede bulunan GES sayısı ile santrallerin toplam kurulu güçleri, 9 kata varan artışlar gösterdi.

1 yılda 30 milyon kWh elektrik üretildi

2019 yılında bölgede 5 GES bulunuyorken söz konusu santrallerin kurulu güç toplamları 3.206 kWe'ye eşitti. Çatılara Özgürlük projesi çerzeve sanayicilere sağlanan sinde destekler ile santral sayısı 2020 yılında 8'e, 2021 yılında 13'e, 2022 yılında 35'e, 35 santralin toplam kurulu güçleri de 27 bin 53 kWe'ye yükseldi. İlk GES tesisinin 2015 yılında kurulduğu Antalya OSB'deki toplam 35 GES, 7 yılda 60 milyon 674 bin 633 kWh elektrik üretti. Söz konusu toplam üretimin yarısı, GES yatırımlarının en çok artış gösterdiği 2022 yılında yapıldı. 2022 yılında GES tesislerinde üretilen elektrik enerjisi 30 milyon 701 bin 890 kWh oldu. GES'ler tarafından üretilen 60 milyon kWh'lık elektriğin 32 milyon 204 bin 493 kWh'ı, GES'in kurulu olduğu fabrikalarda üretimde kullanılırken, ihtiyaç fazlası olan 28 milyon 470 bin 140 Wh'lık enerji, Antalya OSB elektrik şebekesine verilerek diğer tesislerin kullanımına sunuldu. Fabrikasının çatısına GES kuran 35 firma, yaptığı çevre dostu yatırım ile üretimde kullandığı enerjinin bir bölümünü güneşten elde ederken, hafta sonu, resmi tatil gibi kapalı olduğu günler ile fabrikanın düşük yoğunlukta çalıştığı zamanlardaki ihtiyaç fazlası elektriği satarak hem ekstra gelir elde etti hem de bölge genelinde kullanılan elektriğin bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine katkı sağladı.

Başvurular arttı

Yasa, yönetmelik ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler ile GES kurulumunun kolaylaştırılması, GES'lere olan ilgiliyi ve yatırımları artırdı. 2022 yılı sonu itibarıyla toplam 87 firma çatısına GES kurmak için Antalya OSB Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Başvuruların 57'si yapılan teknik değerlendirmenin ardından uygunluk onayı alırken, 30 başvuru onay sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Söz konusu 87 GES projesinin Bölge sanayicileri tarafından hayata geçirilmesi halinde Antalya OSB'deki GES sayısı 122'ye, toplam kurulu güç ise 80.000 kWe'ye ulaşacak. 80 MW GES'in üreteceği elektrik enerjisinin güneşli gün sayısına göre değişiklik göstereceği, mevcut GES'lerin kurulu güçleri ve üretim miktarları dikkate alındığında, 80 MW GES'in 1 yılda yaklaşık 90 milyon kWh'a yakın bir üretim potansiyeline sahip olacağı, bu oranında Antalya OSB'nin 1 yılda tükettiği elektriğin yüzde 16'sına tekabül edeceği bilgisi verildi.

Tüm süreç profesyoneller tarafından yönetiliyor

Çatılara yapılacak GES yatırımın 4 yılda kendisini amorti edebileceğini ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “İklim değişikliği ve yol açtığı felaketler göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin vaktinin geldiği ve hatta geçtiği açık bir şekilde görülmektedir” dedi. GES yatırımlarının tüm bürokratik süreçlerinin Antalya OSB Bölge Müdürlüğünce takip edildiğini aktaran Bahar, “Başvuruların evrak ve teknik yönden değerlendirilmesi Bölge Müdürü, Bölge Müdürlüğünden 1 personel ve Bölge Dağıtım Şirketinden 1 personelden oluşan 3 üyeli bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Katılımcılarımızın her hangi bir hak kaybına uğramaması için başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar olan süreç, uygulama aşamasında tesis yapım faaliyetleri, geçici kabul aşamasında TEDAŞ ile yapılması gereken işlemler, üretim aşamasında ihtiyaç fazlası enerjinin mahsuplaşma sonrası satışı ile ilgili görevli tedarik şirketi ve EPİAŞ tarafındaki işlemler bölge müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte ve katılımcılarımız ayrıca bilgilendirilmektedir" ifadelerini kullandı.