Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ana dağıtım merkezi, son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildi. 1991 yılında kurulan ve yılda yaklaşık 400 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisini bölge firmalarına taşıyan merkezde bulunan açık şalt sistemli elektrik teçhizatları, kapalı şalt sistemli metal muhafazalı modüler hücreler kullanılarak baştan sona yenilendi. Elektrik ana dağıtım merkezindeki olası arızaların asgari düzeye indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli-kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yapılan yenileme çalışmaları sonucu, merkezin dışarıdan bir müdahale ya da doğal afet yaşanmadığı sürece en az 25 yıllık kullanım ömrü olduğu belirtildi.

Dağıtım merkezi 72'ye çıkarıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Elektrik İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından Bölge firmalarının minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm önlemler alınırken, Bölge firmaları ile sağlanan koordinasyon ile üretimde kayda değer bir düşüş yaşanmasının da önüne geçildi. Yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca, katılımcıların artan enerji ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için lokal dağıtım merkezlerine ek yapılarak, Bölgedeki toplam lokal dağıtım merkezi sayısı 72'ye çıkarıldı.

Bölgenin kalbi

Elektrik ana dağıtım merkezinin, Bölgedeki en önemli yapı olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölgemizi insan vücuduna benzetirsek, elektrik ana dağıtım merkezimiz kalbi temsil ederdi. Dağıtım merkezimiz tıpkı bir kalp gibi elektrik enerjisinin tüm firmalarımıza dağıtılmasını sağlayan, hayati öneme sahip bir tesistir. Burada yaşanacak en küçük bir arıza ya da aksaklık üretimde ciddi kayıplara neden olacaktır. Bölgemizde bu günü kadar, ana dağıtım merkezimizden kaynaklı bir kesinti yaşanmamıştır. Yapılan yenileme çalışmaları ile böylesi bir sorunla bir 25 yıl daha karşılaşılmamasının önlemi alınmıştır” dedi.

Amacımız girdi maliyetini düşürmek

Yenileme çalışmasının yanı sıra zamanında yapılan bakım ve onarımlar ile hem elektrik şebekesinin güvenliğini hem de daha az maliyetli enerji temini sağlandığını aktaran Başkan Bahar, “Enerji, şu an en büyük girdi maliyetlerimizden biridir. Bu nedenle katılımcılarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için kendimizle yarış halindeyiz. Bölge Müdürlüğümüz elektrik enerjisini en düşük maliyetle tedarik etmek için elektrik piyasasını sürekli takip etmekte ve uygun dönemlerde tedarikçi firmalardan teklifler alarak en uygun maliyetle, maksimum fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, katılımcılarımızın enerji maliyetlerinin, TEDAŞ Ulusal Tarifesine göre yıllık ortalamada yüzde 19,34 oranında düşmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarının son bir yılda yüzde 100 oranında artığına dikkat çeken Bahar, “Girdi maliyetlerimizde yaşanan en küçük artış, uluslararası ticarete dezavantaj olarak yansımaktadır. İhracatımızı artırmanın en önemli unsuru ise rekabet avantajına sahip olmaktır. Ancak, enerji maliyetinin yüzde 100 oranında artış gösterdiği bir ortamda rekabet üstünlüğünden söz etmek pek mümkün değildir” şeklinde konuştu.