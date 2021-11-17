Antalya Oyuncak Müzesine ara tatilde çocuklardan yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Oyuncak Müzesi ara tatilde çocukların buluşma adresi oldu. Çocuklar binlerce oyuncağın ve hayal kahramanın olduğu müzede masalsı bir yolculuğa çıktı.

“Masalsı yolculuk”

Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde çocuklar, Kül Kedisi ve Balkabağı Arabası, Daltonlar, Red Kit, Micky Mouse, Şirinler gibi birçok çizgi film kahramanı ile geçmişten günümüze gelen birçok oyuncağı yakından inceleme fırsatı buldu. Aileleri eşliğinde ücretsiz olarak müzeyi gezen minikler sevimli kahramanlarla fotoğraf çektirdi ve oyuncaklar hakkında bilgi aldı.

“Tatilin eğlence noktası”

Müzeyi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen aileler de ziyaret ediyor. Ara tatili fırsat bilerek İstanbul'dan Antalya'ya gelen anaokulu öğretmeni Merve Dur da çocuklarıyla birlikte müzeyi gezdi. Çocuklarının Oyuncak Müzesi'ni çok merak ettiğini söyleyen anne Dur, “İstanbul'daki müzeyi de gezmiştim. Ama Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'ni hem oyuncakları ve renkli dekoruyla daha çok beğendim. Çocuklar da büyük ilgiyle her oyuncağı inceledi. Onlar da çok mutlu oldu hepimiz için güzel bir gün oldu” diye konuştu.

“3 bin oyuncak”

Yaklaşık 3 bin antika oyuncağın sergilendiği müze masalsı bir dünya ile sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. 7'den 70'e herkese hitap eden müzeyi gezen yetişkinler geçmişe dönerek keyifli anlar yaşıyor. Müzede 1860'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar birçok yerli ve yabancı üretim oyuncaklar sergileniyor.