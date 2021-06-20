Antalya Oyuncak Müzesi'ne TKB'den ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nda yaşam kültürü müzeleri dalında ödüle layık görüldü. 3 bin oyuncağı bünyesinde barındıran ve gezenlerin çocukluğuna götürüp tarihte bir yolculuğa çıkaran müze, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçisine eğlenceli anlar yaşatarak müzeleri sevdirmeyi amaçlıyor.

Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veren Tarihi Kentler Birliği'nin, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nın bu yılki kazananları belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Oyuncak Müzesi yaşam kültürü müzeleri dalında ödül aldı. Ödüller, 26 Haziran Cumartesi günü Tarihi Kentler Birliği'nin 1. Olağan Melis Toplantısı sonrasında sahiplerine verilecek.

Türkiye'nin 3'üncü büyük oyuncak müzesi

İyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi ile dereceye girdi. İstanbul ve İzmir'den sonra Türkiye'nin en büyük 3. Oyuncak müzesi konumunda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi hepimizin çocukluğunda tatlı izler bırakan Nasreddin Hoca, Daltonlar ve Red Kit, Şirinler, Keloğlan, Temel Reis, Mickey Mouse gibi birçok karaktere ev sahipliği yapıyor.

3 in antika oyuncak

1860'lardan günümüze yaklaşık 3 bin oyuncağı barındıran Antalya Oyuncak Müzesi ziyaretçilerine masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor. 2019 yılında 43 bin, 2020 yılında pandemiye rağmen 17 bin kişinin ziyaret ettiği Antalya Oyuncak Müzesi günde yaklaşık 100 kişiyi ağırlıyor. Müzede ayrıca kadınlar için örgü oyuncak bebek atölyesi, origami, tahta oyuncak boyama atölyesi gibi pek çok farklı etkinlik de düzenleniyor.