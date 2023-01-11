Antalya Pil Fabrikası, Kepez Belediyesine tahsis edildi

Kepez Belediyesi, Antalya Pil Fabrikasını "Dokumapark" dokunuşuyla 'Millet Bahçesi'ne dönüştürüyor. Cumhuriyet Dönemi endüstri yapılarının en iyi örneklerinden biri olan Antalya Pil Fabrikasının Kepez Belediyesine tahsisi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Antalya Pil Fabrikasının tahsisinin belediyeye yapıldığını bildiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2022'nin en önemli işlerinden birisi de Antalya Pil Fabrikasına harika bir 'Millet Bahçesi' yapacak olmamızdı. Uzunca yıllardır atıl duran pil fabrikasını tıpkı dokuma gibi kurtarmayı ve kurtararak aslında orada ufuk açıcı bir projeyle birlikte şehre muhteşem bir nefes alma mekanı üretmeyi istiyorduk. Bu uzunca süredir üzerinde durduğumuz bir konuydu. Nihayet güzel günleri net bir şekilde 2022'de gördük" dedi.

Antalya kazanacak

19 Aralık 2022 itibarıyla Antalya Pil Fabrikasının Kepez Belediyesine tahsis edildiğini belirten Başkan Tütüncü, "Zaten belediyemiz o yerleşkenin içerisinde bir koruma mantığıyla nasıl bir yer üreteceğinin üzerinde çalışmıştık, hazırlıklıydık. Kolları sıvadık ve kazanan Antalya oldu. İnşallah 2023 yılı Antalya Pil Fabrikasının da tıpkı eski dokuma fabrikası gibi hayata kazandırıldığı, insanların o şimdiki mekruh arazinin içinde gezip dolaştığı, hayatın değişik yanlarını, tatlarını, dokularını hissettikleri güzel bir mekan haline gelecek. Biz çevreci eserlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz, zamana bir imza atacağız. Kazanan her zaman olduğu gibi Antalya olacak" diye konuştu.