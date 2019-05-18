Antalya Polisi 280 öğrenciye seminer verdi

Seminerler kapsamında 280 öğrenci bilgilendirildi.

Çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik mesleği hakkında bilgilendirmek, devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek, öğretmenleri, öğrencileri suç ile etkin mücadele kapsamında bilinçlendirmek amacıyla, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın himayelerinde düzenlenen etkinlik, fuar, proje ve faaliyetler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Kepez ilçesi Baraj Mahallesinde bulunan Baraj Ortaokulunda 184 öğrenci ve 6 öğretmen, Ulus Mahallesinde bulunan Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulunda 96 öğrenci ve 4 öğretmene yönelik "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri, Alanda Uygulanan Projeler, Evde Güvenlik, Park ve Bahçelerde Genel Güvenlik, Serviste Güvenlik, Kavşak ve Yaya Geçitlerinde Güvenli Geçiş, Güvenli İnternet Kullanımı, 112 Acil Telefonu ve Önemi, Trafik Işıkları ve Trafikte Güvenlik konularında bilgilendirmeler yapıldı. Seminer bitiminde öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.