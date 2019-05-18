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Antalya Polisi engelli gençlerin temsili asker kına törenine katıldı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri engelli gençlerin temsili asker uğurlama ve kına törenine katıldı.


Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Eski Lara yolunda bulunan Engelsiz Kafe isimli iş yerinde çeşitli engelleri olan Murat S., Batuhan G., Hüseyin T., Ramazan Sinan Ç. ve Barbaros S. isimli beş gence temsili asker uğurlama kına töreni düzenlendi. Gençlerin Antalya Polisini de yanlarında görmek istediklerini belirtmeleri üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri gençlerin törenine katıldı.


Gençler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletlere bindi ve beraber fotoğraf çekindi.


Emniyet Teşkilatı, gençlere her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

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