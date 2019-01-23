Antalya polisi, karne törenlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı

Antalya'da, karne günü sorumlu oldukları mahallelerindeki okulların karne dağıtımı törenine katılan polisler, öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili için iyi dileklerde bulundu.

Çocuk ve gençleri suçtan korumak, onlara polislik mesleğini anlatmak ve devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek için 18 Ocak Cuma günü mahalle polisleri, sorumlu oldukları mahallelerindeki okullarda karne dağıtımı törenine katılarak, öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatili için iyi dileklerde bulundu.

Bisikletinin çalınmasından dolayı mağdur olan bir çocuğun derslerinde de başarılı olması sebebi için bir hayırsever vatandaşın katkıları ile alınan bisiklet, ekipler tarafından çocuğa teslim edildi.