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Antalya polisi öğrencilerle bir araya geldi

Antalya Emniyeti’ne bağlı ekipler, çocukları ve gençleri suçtan uzak tutmak ve bilinçlendirmek adına çeşitli etkinliklerle öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya Emniyeti'ne bağlı ekipler, çocukları ve gençleri suçtan uzak tutmak ve bilinçlendirmek adına çeşitli etkinliklerle öğrencilerle bir araya geldi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları suçtan korumak ve madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklarla mücadele için hazırlanan broşür, anket, afişleri vatandaşlara dağıtarak, il genelinde düzenlenen


etkinlik, fuar, proje ve faaliyetlere destek verdi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 2'nci Kariyer Günleri programında, 11 ve 12. sınıfta okuyan 200 öğrencinin katılımı ile toplantı düzenledi.


Toplantıda, Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri anlatılarak, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren birimler tanıtıldı. Polis adayı olmak isteyen öğrencilere giriş şartları hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin kişisel güvenliklerini arttıracak tedbirler hakkında bilinçlendirme yapıldı.


Kepez İlçesi Mobil Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak öğrencilerle kaynaşma, dayanışma ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak kapsamında, öğrenciler okullarından alınarak, bir alışveriş merkezine götürüldü. Ardından AVM yönetiminin de katkılarıyla 33 öğrenciye sinema etkinliği düzenlendi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ederek, karne sevinçleri paylaştı.

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