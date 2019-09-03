Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle birlikte vatandaşları bilgilendirdi

Çalışma kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Personelleri ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile diğer Orman Bölge Müdürlüğü Personelleri ile birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların insan hayatındaki önemini belirten 5 bin adet basılan, altı farklı broşür ormanların yoğun olduğu Kepez Korkuteli yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında dağıtıldı.

Yine Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleriyle bilgilendirme çalışması yapılmış, vatandaşlara ormanları korumaları gerektiği anlatılarak paket halindeki bitkisel çaylar hediye edildi.