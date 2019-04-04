Antalya Polisi “Otizm Eksiklik Değil, Farklılıktır” sloganı ile otizmli çocuklarla buluştu

Trafik eğitmenlerinin “Otizm eksiklik değil, farklılıktır ”, ve “Otizmin farkındayız, onların yanındayız” sloganlarıyla buluştuğu 28 çocuk için, trafik stant alanında eğitim verildi. Eğitimlerde yaya ve okul geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçilmesi, taşıt yolculuklarında ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılması ile güvenli oyun alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.Eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.