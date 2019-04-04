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Antalya Polisi “Otizm Eksiklik Değil, Farklılıktır” sloganı ile otizmli çocuklarla buluştu

2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” sebebiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik eğitmenleri 28 otistik çocukla EXPO 2016 Antalya sergi alanı, Çocuk Bilim Ve Teknoloji Merkezi Binasında bir araya geldiler.


Trafik eğitmenlerinin “Otizm eksiklik değil, farklılıktır ”, ve “Otizmin farkındayız, onların yanındayız” sloganlarıyla buluştuğu 28 çocuk için, trafik stant alanında eğitim verildi. Eğitimlerde yaya ve okul geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçilmesi, taşıt yolculuklarında ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılması ile güvenli oyun alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.Eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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