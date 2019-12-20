Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

Yaklaşan yeni yıl sebebiyle Antalya'da Milli Piyango Bayileri denetlendi, eksikliği görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin giderilmesi istenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce vatandaşların yoğunlukla bulunduğu Kent meydanları, kalabalık ve işlek caddeler, AVM, gösteri, etkinlik, fuar ve bunun gibi yerlerde vatandaşımızı dolandırıcılık, hırsızlık, yan kesicilik ve diğer suçlara karşı bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı.

Metropol illerde sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının, özellikle Milli Piyango bileti sahteciliğinin olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Antalya şans oyunları ve Milli Piyango bayileri esnaf Odası Başkanı sayın Sercan Çobanoğlu ziyaret edildi. Oda başkanından gerekli materyaller alınarak il genelinde 350 bayisi olan, ama 70 bayi ile yoğunluğun bulunduğu Kapalı yol Caddesi, Güllük Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan ana ve seyyar bayilerde Milli Piyango Bayileri denetlendi, eksikliği görünen bayiler uyarılarak eksikliklerinin giderilmesi istenildi.

Bayi görevlileri sahte bilet ve sahte para konularında bilgilendirilirken, örnekler gösterilip dikkat etmeleri gereken konular anlatıldı. Kontroller esnasında bahse konu bayilerden ve cadde üzerlerindeki seyyar bayilerden Milli Piyango bileti alan vatandaşlara da piyango bileti alırken bayilerde olması gereken belgeler, bilet üzerindeki hassas noktalar ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi verildi.