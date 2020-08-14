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Antalya polisinden 847 berber, kuaför ve güzellik salonuna denetim

Antalya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde 847 berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde 847 berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının tüm il valiliklerine gönderdiği genelge sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da başlatılan Covid-19'a yönelik denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarına yönelik il genelinde 847 berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler kapsamında iş yerlerinde tedbirli olunmasına karşı uyarılarda da bulundu.

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